مصر.. الفنانة ميرفت أمين تعلق على أنباء وفاتها

علقت الفنانة المصرية ميرفت أمين، على شائعة وفاتها التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

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وقالت أمين في تصريحات متلفزة: "معلش، دي شوية سخافة كده، أنا لما بسمع هذه الشائعة بضحك...بس للأسف في ناس بتتخض".

وأشارت أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "نقدر مع الغيطي"، إلى أنها حريصة على حضور واجب العزاء لأي فنان، معقبة: "حضور واجب العزاء أهم من حضور مناسبة خطوبة أو فرح".

ولفتت إلى أنها تشعر بوجود الفنانة دلال عبدالعزيز رغم وفاتها حتى الآن، ولكنها تفتقدها بصورة كبيرة بسبب العلاقة الوثيقة، معقبة: "كان بينا مكالمات كتيرة، وكنا دائما في حالة تواصل مع بعض، وأنا الآن على تواصل مع دنيا وإيمي".

وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس بخبر وفاة الفنانة المصرية ميرفت أمين، قبل أن يتبين أن الخبر كاذب، وأن الفنانة الكبيرة تمر بوعكة صحية عابرة.

المصدر: المصري اليوم