مصر.. تحرك ضد سوري مالك مطعم شهير متهم بالاستيلاء على مواطنين بملايين الجنيهات

تحركت الأجهزة الأمنية في مصر للقبض على مواطن سوري صاحب مطعم مشهور في مدينة العاشر من رمضان، بعدما حرر عدد من المواطنين عدة بلاغات ضده بتهمة النصب.

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والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارا "تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، من بلاغات عدد من المواطنين مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال على يد المدعو ع م أ، يحمل الجنسية السورية، صاحب مطعم سوري شهير في منطقة صيدناوي بنطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان، واستيلائه منهم على ملايين الجنيهات".

وأفادت المعلومات الأولية بأن عدد البلاغات التي تم تحريرها ضده بلغت 8 محاضر رسمية.

المعلومات الأولية أفادت كذلك بأن إجمالي المبالغ المتهم فيها المشكو في حقه بالنصب والاحتيال بشأنها بلغت نحو 12 مليون جنيه، فيما أخطرت جهات التحقيق في مدينة العاشر من رمضان لمباشرة التحقيقات في البلاغات المقدمة، وطلبت تحريات حول وقائع الاتهام وملابساتها وحقيقة وكيفية حدوثها.

المصدر: القاهرة 24