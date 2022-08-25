مصرع مصري بطريقة مروعة في الكويت

لقي عامل مصري مصرعه في دولة الكويت، بعد سقوطه من الطابق الـ 15 في منطقة بنيد القار، بالعاصمة الكويتية، وفقا لما أفادت به صحيفة الأنباء الكويتية.

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وأوضحت الصحيفة أن العامل المصري، يبلغ من العمر 45 عاما، ولقي مصرعه على الفور بعد سقوطه من مبنى قيد الإنشاء.

وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن "جثمان العامل المصري تفرق لأشلاء من قوة السقوط، حيث تم تجميع أجزاء العامل المصري وترك الجثمان للطب الشرعي لفحصه".

وأضافت الصحيفة الكويتية، أنه تم التحفظ على المقاول وحارس البناية التي سقط منها العامل المصري لحين التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

المصدر: القاهرة 24