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جدل حول فيديوهات لأجنبيات يرقصن مع رجال سعوديين ومنع امرأة سعودية من نفس الفرصة

مجتمع

جدل حول فيديوهات لأجنبيات يرقصن مع رجال سعوديين ومنع امرأة سعودية من نفس الفرصة
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأجنبيات يرقصن مع رجال في السعودية دون التعرض لهن وذلك بعد تداول مقطع فيديو لرجل يطرد فتاة رقصت أمام رجال يعزفون على منصة.

وجدد الفيديو المتداول بعيدا عن تاريخ ومكان تصويره الجدل الذي قسم مواقف نشطاء في تعليقاتهم إن كان تصرف الفتاة صحيحا أو تصرف الرجل وفتح ملفات حقوق المرأة والعادات والتقاليد.

وكتب أحد المغردين: "الموضوع مو فكرة أجنبيه وسعودية بقدر ماهو تلك الرمزية التي وضعت في أن العباءة وتغطية الرأس هي رمز للحشمة والستر والطهارة لتصبح مع الوقت عائق في ممارسة الحياة بشكل طبيعي وأي تصرف منك هو إساءة لهذة الخرقة السوداء.. لهذا نفس الرجل الرافض لتواجد المرأة سيقبل تواجد سيدة بدون عباءة".

وكتبت مغردة عن طرد الفتاة: "كلنا ندري لو انها شقراء وعيونها زرق كان خلوها ترقص في حضونهم بعد".

وقال آخر: "لو كانت اجنبية لن يتجرأ على ذلك..".

المصدر: RT

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