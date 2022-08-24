عودوا لما قاله النبي محمد!.. راغب علامة يوجه رسالة للمسيئين على خلفية أزمة الصور في الأردن (فيديو)

وجه الفنان اللبناني، راغب علامة، عبر قناة "الشرقية نيوز" رسالة للعراقيين، على خلفية الضجة الكبيرة إثر صوره مع عائلة السفير العراقي لدى الأردن، حيدر العذاري.

وقال الفنان راغب علامة: "تربطني علاقة عائلية قديمة مع السفير العراقي في الأردن، خصوصا أنه سفير دولة مثل العراق، بلد الكرم والذوق والفن والمحبة والثقافة، وليس بلد التزمت والتعصب".

وأضاف علامة :"إن كان للضجة التي أثيرت خلفيات أخرى، فلا دخل لنا فيها، أنا فنان والتقط الصور مع كل من يحبني".

وفي رسالة ثانية رد فيه على التعليقات المسيئة، قائلا: "فليعودوا إلى ما قاله النبي محمد..إن أشر الناس منزلة يوم القيامة، من يتقيه الناس مخافة لسانه".



ونشر راغب علامة رسالته التي بثتها القناة، معلقا عليها بالقول: "الله سبحانه وتعالى ذم الظلم والظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم كقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار".

الله سبحانه وتعالى ذمّ الظلم الظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم كقوله تعالى:

《لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار》صدق الله العظيم pic.twitter.com/DwKHdOQmuu — RaghebAlama (@raghebalama) August 23, 2022

وأثارت صور نشرها الفنان اللبناني راغب علامة خلال استضافته في منزل السفير العراقي في عمان، حيدر العذاري، مع زوجته، جدلا كبيرا في العراق، في حين أعلنت بغداد عن استدعاء سفيرها في عمان على خلفية هذه الصور.

المصدر: RT