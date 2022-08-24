تصريحات حول جذور النبي محمد "المصرية" تثير ضجة كبيرة بمواقع التواصل (فيديو)

أثارت مداخلة تلفزيونية لعالم المصريات، وسيم السيسي، وتصريحاته عن جذور النبي محمد، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي التفاصيل، أوضح وسيم السيسي خلال مداخلته على قناة "الحدث اليوم" قائلا: "القرآن الكريم برضو اتكلم عن عن الحضارة المصرية..أجبلك لوحة من الجداريات لأجدادنا وهم ساجدين بأذقانهم حتى الأرض.. وجاء ذكرها في القرآن الكريم بسورة الإسراء: "أولئك الذين يخرّون للأذقان سجدا"..ما قالش للجباه سجدا، فالقرآن الكريم شهد لأجدادنا العظماء هؤلاء".

وأضاف عالم المصريات: "هو (النبي محمد) من عبد مناف، وعبد مناف من مصر، وأنا كتبت مقال عن الرسول وأن جذوره من مصر".

وأضاف مستشهدا بحديث: "ربنا اختار الكنانة، ومن الكنانة اختار بني عبد مناف، ومن بني عبد مناف اختار قريش، ومن قريش اختار بني هاشم، فأنا خيار من خيار.. وبعدين هاجر بنتنا وحفيدتنا".

وعلق أحد الحسابات لمواطن سعودي على ما قاله وسيم السيسي قائلا: "غير صحيح الرسول ولد ونشأ في هذه الأرض المباركة"، فيما قال حساب آخر: النبي سعودي! النبي مصري! ما الأمر؟ الكل يحاول الاستئثار بالتاريخ لنفسه! ألا ندرك بأن التاريخ العربي مشترك، ثم أن التشارك أفضل من الاستئثار وهو ميزة وليس عيب، فهو ضمان لصون واستمرار الحضارة العربية، وتعدد صائنيها ميزة لا توجد لأي حضارة أخرى، فلن تجد بالعالم 22 دولة تصون حضارة واحدة".

غير صحيح الرسول ولد ونشأ في هذه الارض المباركة صلى الله عليه وسلم — عُـمـر (@omarbinali91) August 23, 2022

النبي سعودي!

النبي مصري!

ما الأمر؟

الكل يحاول الاستئثار بالتاريخ لنفسه!

ألا ندرك بأن التاريخ العربي مشترك، ثم أن التشارك أفضل من الاستئثار وهو ميزة وليس عيب؛ فهو ضمان لصون واستمرار الحضارة العربية؛ وتعدد صائنيها ميزة لاتوجد لأي حضارة أخرى، فلن تجد بالعالم 22 دولة تصون حضارة واحدة https://t.co/zOSgSKAApT — سعوديون ضد العنصرية‎⧼ض⧽ (@SaudisARacism) August 23, 2022

شاهدت مقطعاً للدكتور وسيم السيسي ولم اقتنع بوجهة نظره، وأرى أنها "تخريجات لغوية" وبدون دليل علمي، الرسول محمد حجازي من مدينة مكة شمال غرب شبه الجزيرة العربية. https://t.co/kKtBPzhd2g — مشاري (@mshre31) August 23, 2022

المصدر: "الحدث اليوم" + RT