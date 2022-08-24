"عشان حب الكيان".. مصري صاحب مخبز يحتفل بفوز الزمالك بالدوري على طريقته الخاصة (فيديو)

بمناسبة فوز الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022، وعلى طريقته الخاصة، احتفل بهذا الفوز منصور أحمد عباس أحمد، صاحب مخبز في محافظة الوادي الجديد.

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وإثر فوز الزمالك ببطولة الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشرة في تاريخه، قرر منصور أحمد عباس أحمد، صاحب مخبز في محافظة الوادي الجديد، أن يقوم بتوزيع الخبز بالمجان على المواطنين، لافتا إلى أنه "وردت إليه فكرة هذه المبادرة لأنه يعشق نادي الزمالك منذ أن كان صغيرا، وأنه كان يشعر بأن الفارس الأبيض سوف يحصل على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز".

وعن هذا الفوز، أوضح منصور أحمد عباس أنه "عندما بدأ النادي الأهلي يفقد نقاطا في بطولة الدوري المصري، وعلى الجانب الآخر كانت حالة كبيرة من الحماس تسيطر على لاعبي الزمالك، واستقرار عام بالنادي ومجلس الإدارة، تيقنت بعد ذلك أن الفارس الأبيض سوف يحصل على اللقب الرابع عشر في تاريخه"، مضيفا: "قررت أن أوزع العيش بالمجان على الناس بـ"البطايق" (البطاقات)، وخاصة لما فيوتشر كسب بيراميدز وكان الزمالك خلاص كده رسميا فاز ببطولة الدوري، وكل ده عشان حب الزمالك والكيان".

ومساء أمس الثلاثاء، توج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباراته مع فريق الاتحاد السكندري، التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، ليفوز بذلك "الفارس الأبيض" باللقب الرابع عشر في تاريخه والثاني على التوالي.

المصدر: "القاهرة 24"