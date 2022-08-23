مدرسة أمريكية تصوّت لحظر أعلام المثلية و"حركة سياسية اجتماعية"!

صوت مجلس إدارة مدرسة في ولاية ويسكونسن لصالح حظر وإزالة جميع أعلام المثلية (LGBT) وBlack Lives Matter من الفصول الدراسية، قائلا إنها تمثل رسائل سياسية.

ووفقا لـ Fox 6، أوضح المشرف ستيفن بلوم أن التصويت، الذي تم يوم الثلاثاء الماضي، يعني أن المعلمين والإدارة في مقاطعة Kettle Moraine التابعة لولاية ويسكونسن "لن يكون لديهم أعلام سياسية أو رسائل دينية في الفصل الدراسي".

وعلى وجه التحديد، صوت مجلس الإدارة لصالح الإبقاء على مدونة السلوك التي تحظر على موظفي المدرسة استخدام مناصبهم للترويج للسياسات الحزبية والآراء الدينية والدعاية لتحقيق مكاسب شخصية أو نقدية أو غير نقدية.

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ويقول المشرف بلوم إن هذه السياسة تفسر من قبل منطقة مدرسة ويسكونسن على أنها تعني أنه يُحظر على المعلمين عرض الرسائل السياسية والدينية في الفصول الدراسية، بما في ذلك الرسائل مثل الفخر المثلي أو BLM أو MAGA أو أعلام وعلامات "We Back the Badge". كما يحظر استخدام الضمائر المفضلة في توقيعات البريد الإلكتروني.

وتم التصويت بعد أن اعترض عدد من الطلاب وأفراد المجتمع على السياسة، بحجة أن هذه الأعلام تشير للطلاب إلى أن المدرسة كانت مكانا آمنا لهم وأن الحظر المفروض على مثل هذه الرسائل كان "إعداد الطلاب للأكاديميين والمجتمع- على أساس الفشل والتأثير على المجتمع".

كما أطلق اثنان من طلاب المدارس الثانوية في المنطقة عريضة Change.org قبل التصويت، داعيا إلى إلغاء السياسة، التي حصلت على حوالي 13000 توقيع.

كما انتقدت كريستين دوناهو، المحامية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ولاية ويسكونسن، السياسة، بحجة أنها تبدو "هجمات مستهدفة في وجهات نظر محددة، مثل مجتمعات المثليين أو المساحات المرحب بها والآمنة للطلاب الملونين".

يذكر أن Black Lives Matter تشير إلى حركة سياسية واجتماعية لامركزية تسعى إلى تسليط الضوء على العنصرية والتمييز وعدم المساواة العرقية التي يعاني منها السود.

المصدر: RT