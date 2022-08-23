استطلاع: المزيد من الأمريكيين "يعانون" أكثر من أي وقت مضى!

ارتفعت نسبة الأمريكيين الذين يقولون إنهم "يعانون" إلى 5.6٪ في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب نُشر يوم الاثنين.

وارتفع هذا الرقم بشكل مطّرد منذ الصيف الماضي، وهو حاليا أعلى من أي وقت خلال ركود عام 2008 أو جائحة فيروس كورونا 2020.

ويصنف مؤشر جودة الحياة لمؤسسة غالوب المستجيبين على أنهم "مزدهرون" أو "يكافحون" أو "يعانون" بناء على كيفية تصنيفهم لحالة حياتهم الحالية والوضع المتوقع في المستقبل. ويُنظر إلى النتيجة التي تقل عن أربعة على عشرة على أنها "معاناة"، بينما يتم تصنيف سبعة أو أعلى على أنها "مزدهرة".

وبينما قال 59٪ من الأمريكيين إنهم "يزدهرون" في نوفمبر الماضي، انخفض هذا العدد منذ ذلك الحين إلى 51٪ اعتبارا من يوليو الماضي. ولم يكن الانخفاض حادا مثل نسبة 46٪ المسجلة خلال الموجة الأولى من عمليات الإغلاق وفقدان الوظائف في ربيع عام 2020، أو 46.4٪ التي شوهدت أثناء انهيار سوق الأسهم في عام 2008.

إقرأ المزيد

ومع ذلك، فإن رقم "المعاناة" البالغ 5.6٪ هو أعلى رقم سجلته مؤسسة غالوب منذ أن بدأت القياس في عام 2008. ويأتي هذا الرقم بعد تسجيل رقم قياسي سابق بلغ 4.8٪ في أبريل، وارتفع إلى الأعلى منذ 2.8٪ في يوليو الماضي. وتم الوصول إلى أعلى مستوى قبل عام 2022 عند 4.7٪ في ديسمبر 2008، بعد وقت قصير من تكبد داو جونز أكبر خسارة له في يوم واحد في التاريخ.

وتأتي الزيادة الواضحة في المعاناة في حين أظهر استطلاع تلو الآخر أن الأمريكيين متشائمون بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي، ويقيمون هذه المخاوف الاقتصادية فوق كل القضايا الأخرى.

ويبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة حاليا 8.5٪، بانخفاض طفيف عن 9.1٪ في يونيو. ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الاستهلاكية، أنفقت إدارة بايدن بسخاء، حيث خصص الرئيس أكثر من 54 مليار دولار منذ فبراير للمساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا وتمرير قانون المناخ الباذخ والرعاية الصحية والإصلاح الضريبي في وقت سابق هذا الشهر. وفي حين أن مشروع القانون يسمى "قانون خفض التضخم"، أشار مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أنه سيحمل الأمريكيين من الطبقة الوسطى حوالي 20 مليار دولار كضرائب إضافية على مدى العقد المقبل، مع تأثير "ضئيل" على التضخم.

وحاول الرئيس بايدن إلقاء اللوم على ارتفاع الأسعار، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مستخدما بشكل متكرر عبارة "ارتفاع سعر بوتين" في خطاباته. ومع ذلك، يعتقد 11٪ فقط من الأمريكيين أن بوتين مسؤول عن ارتفاع أسعار الغاز، واستمرت نسبة تأييد بايدن في الانخفاض، لتصل إلى مستوى منخفض جديد بلغ 38٪ في استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في يوليو.

المصدر: RT