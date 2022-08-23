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أمن الدولة السعودي يقيم حفل زواج لأحد النزلاء بسجن المباحث العامة بأبها (فيديو)

مجتمع

أمن الدولة السعودي يقيم حفل زواج لأحد النزلاء بسجن المباحث العامة بأبها (فيديو)
Sputnik
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أقامت رئاسة أمن الدولة في السعودية، حفل زواج لأحد نزلاء سجن المباحث العامة، بحضور ذوي العريس وعدد من النزلاء.

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وأوضح النزيل حمد اليامي أنه تقدم بطلب لإدارة السجن بخصوص زواجه، ليأتي الرد في فترة وجيزة بالقبول، فيما تكفلت رئاسة أمن الدولة بحفل الزفاف ودعوة عائلته.

وأقامت رئاسة أمن الدولة الحفل ونظمه نزلاء جناح "إدارة الوقت" في سجن المباحث العامة بمدينة أبها.

المصدر:"MBC"

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