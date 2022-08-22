استطلاع - الأمريكيون يفرضون رقابة على أنفسهم في مواضيع حساسة تشمل العرق والإجهاض!

وجد استطلاع جديد أنه على الرغم من التعبير عن وجهات النظر الليبرالية في الأماكن العامة، فإن المعتقدات الفعلية لمعظم الأمريكيين أقل تطرفا.

وتذهب الرقابة الذاتية في اتجاهين، حيث يكون المحافظون أقل دعما للسياسات التي يدفعها السياسيون الجمهوريون أكثر مما سمحوا به.

وجادلت إدارة بايدن ووسائل الإعلام الليبرالية مرارا وتكرارا بأن ارتداء القناع كان وسيلة فعالة لوقف انتشار "كوفيد"، وبينما وافق 59٪ من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع في مارس علنا، انخفض هذا الرقم إلى 47٪ في السر. وكان الأشخاص ذوو الأصول الإسبانية والبيض أكثر ميلا إلى دعم القيود الوبائية في الأماكن العامة ولكنهم عارضوها في السر، وكذلك النساء. وفي حين أن 63٪ من النساء أيدن علانية القناع، إلا أن 44٪ فقط يعتقدن أنه فعال عمليا.

وعزت Populace، شركة مقرها ماساتشوستس والتي أجرت الدراسة، هذا التناقض إلى الضغط الاجتماعي.

وكتب مركز الأبحاث: "إن الضغط من أجل تشويه وجهات نظرنا الخاصة - لتقديم إجابات عن الأسئلة الحساسة سياسيا واجتماعيا والتي لا تتوافق مع معتقداتنا الحقيقية - منتشر في المجتمع اليوم".

وانفتحت الفجوة الأكبر عندما سُئل الأمريكيون عما إذا كان يتعين على الرؤساء التنفيذيين "اتخاذ موقف علني بشأن القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل"، كما فعل الكثيرون في أعقاب مقتل جورج فلويد عام 2020.

وبينما أيد 28٪ من الأمريكيين علنا قادة أعمالهم في الحديث عن القضايا الاجتماعية، وافق 14٪ فقط بشكل خاص. وتحدث حوالي 44٪ من الديمقراطيين بشكل إيجابي عن الرؤساء التنفيذيين الواعين اجتماعيا في الأماكن العامة، لكن 11٪ فقط حافظوا على هذه الآراء خلف الأبواب المغلقة. والجدير بالذكر أن المزيد من الجمهوريين - 20٪ - أيدوا نشاط الشركات في القطاع الخاص. وبالمثل، فإن الأمريكيين الحاصلين على تعليم جامعي - الذين يُعتبرون عادة أكثر ليبرالية من أقرانهم غير المتعلمين - كانوا أقل احتمالا لدعم الرؤساء التنفيذيين المستيقظين من الأمريكيين الحاصلين على شهادة ثانوية أو دبلوم أقل.

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وظهرت بعض التناقضات الملحوظة، مقسمة حسب التركيبة السكانية. ومن بين جميع المجموعات الديموغرافية، كان اللاتينيون هم الأقل راحة في مشاركة وجهات نظرهم الخاصة في الأماكن العامة. واعتبارا من فبراير، يقول 55٪ من ذوي الأصول الإسبانية سرا إن الولايات المتحدة "يجب أن تعود إلى الحياة كالمعتاد دون تفويضات أو متطلبات "كوفيد""، لكن 39٪ فقط سيعبرون عن هذا الرأي علنا.

وسيقول حوالي 71٪ من ذوي الأصول الإسبانية سرا إن الجريمة زادت في مجتمعاتهم، لكن 56٪ فقط سيشعرون بالراحة عند قول ذلك في الأماكن العامة.

ويتناسب هذا النمط مع هجرة الناخبين من أصل إسباني إلى الحزب الجمهوري منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفيما يتعلق بالإجهاض، يؤكد 67٪ من الأمريكيين علنا أن خيار إنهاء الحمل "يجب أن يُترك للمرأة وطبيبها". وفي السر، ينخفض ​​هذا الرقم إلى 58٪، وبينما يوافق 60٪ من الرجال على البيان أعلاه علنا، فإن 46٪ فقط يؤمنون به سرا.

وبينما اتهم المشرعون الجمهوريون مجالس المدارس والمعلمين بالتركيز "كثيرا على العنصرية" في دروسهم، فإن الناخبين الجمهوريين ليسوا قلقين. وقال 80٪ من ناخبي الحزب الجمهوري إن المدارس العامة تركز بشكل كبير على العنصرية، مع 63٪ يعتقدون ذلك بالفعل. ومع ذلك، لا يزال الجمهوريون هم المجموعة الديموغرافية الوحيدة التي توافق فيها الأغلبية على البيان.

واستمرارا لموضوع العنصرية، بينما يوافق 53٪ من الأمريكيين على أن "العنصرية متأصلة في الاقتصاد الأمريكي والحكومة والنظام التعليمي"، فإن 44٪ يوافقون في السر. وكان الاختلاف في الرأي أكثر وضوحا بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، حيث يعتقد 65٪ أن نظرية "العنصرية المنهجية" هذه في العلن، و42٪ يوافقون في السر.

وكتبت Populace: "إحدى النتائج المهمة، ولكن التي لا تحظى بالتقدير الكافي، لثقافة الرقابة هي أنها يمكن أن تقود الأفراد ليس فقط إلى إسكات أنفسهم، ولكن أيضا تحريف وجهات نظرهم الخاصة علنا. ومن الضروري فهم مدى تحريف الناس لآرائهم اليوم، لأنه عندما ينتشر تزوير التفضيلات على نطاق واسع في مجتمع ما، يمكن أن يؤدي إلى أوهام جماعية تؤدي إلى استقطاب زائف، وتقويض الثقة، وإعاقة التقدم الاجتماعي".

المصدر: RT