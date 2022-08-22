زاد وزنها ربع كلغ في لحظات.. ابنة العمدة في قرية مصرية تثير ضجة كبيرة خلال زفافها

أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية في مصر بسبب حفل زفاف ابنة العمدة في إحدة قرى الشرقية.

ونشر شاب مقاطع مصورة من الحفل معلقا عليها: "لما العروسة تكون بنت العمدة.. قولوا ما شاء الله"، وحصدت مقاطع فيديو حفل خطبتها آلاف المشاهدات في غضون أيام.

ظن البعض أن هذا الحفل وارتداء العروس الذهب الذي تخطى وزنه 250 غراما خارج مصر أو في إحدى الدول العربية، لكن كانت المفاجأة عقد هذا الحفل الضخم بإحدى قرى محافظة الشرقية.

أقيم حفل الخطوبة بحضور الأهل والأصدقاء والمعارف في مركز "أبو كبير" بمحافظة الشرقية، في السادس من أغسطس الجاري، أما العروس فتدعى "سارة العمدة"، وعادة ما تحصل الفتيات في القرى المصرية أو بنات العائلات الكبيرة على هدية كبيرة من الذهب.

وهاجم الكثير من المتابعين العروس وخطيبها بسبب الشبكة التي تخطى وزنها 250 غراما من الذهب، وحاولت صديقتها الدفاع عنها وكتبت: "ما شاء الله ارقي نفسك كمية الحقد كتير، ربنا يكفيكي شرهم".

ودافعت عنها فتاة أخرى تدعى نورهان عطية وقالت: "طبيعي هتلبس الشبكة كلها وقت عرض الشبكة، ولما تخرج هتلبس حاجة بسيطة.. كفاية حقد".

المصدر: صدى البلد