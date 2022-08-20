فاجعة أليمة تهز الأردن

شهد الأردن، أمس الجمعة، فاجعة أليمة أسفرت عن مصرع 5 أطفال إثر حريق شب داخل إحدى الشقق بمنطقة إسكان الأمير هاشم في الرصيفة.

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وعلى حسابه في "فيسبوك"، نعى المحامي الأردني أحمد سلمان الدعجة أطفاله الخمسة، سلمان وسلطان وريم وأريام وملاك، الذين توفوا في حريق شقة في الرصيفة، بكلمات مؤثرة وصابرة، قائلا: "‏قدر الله وما شاء فعل، اللهم لا اعتراض..قال رسول الله: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله"..إنا لله وإنا إليه راجعون..اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها.. فلذات كبدي جميعهم الخمسة سلمان وسلطان وأريام وريم وملاك في ذمة الله".

وأوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عامر السرطاوي: "توفي 5 أطفال، صباح أمس الجمعة، إثر حريق شب داخل إحدى الشقق في الطابق الثاني بمنطقة إسكان الأمير هاشم في لواء الرصيفة".

وأضاف في بيان: "جرى فور تلقي البلاغ تحرك كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، وعملوا على إخماد الحريق، وأثناء التفقد للموقع تم العثور على جثث الأطفال الخمسة، وأخليت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي"، حيث قامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

المصدر: "رؤيا نيوز"