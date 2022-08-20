الشيخ محمد العيسى يرد على المغالطات التي أثيرت حول وجود صور له مع سيدات في أحد المؤتمرات (فيديو)

رد أمين رابطة العالم الإسلامي، السعودي الشيخ الدكتور محمد العيسى، على المغالطات التي أثيرت نتيجة وجود صور له مع سيدات ذات شخصيات مؤثرة لهن ثقلهن العالمي.

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وفي لقاء له مع قناة "mbc"، قال الشيخ محمد العيسى: "الحقيقة يأتي مغالط ويتحدث عن التصوير مع السيدات، السؤال..ما هي طبيعة هذا التصوير؟ وما وجه التحفظ على ذلك؟ نحن وغيرنا نحضر مؤتمرات عالمية مهمة للغاية تصب في صالح الإسلام والمسلمين، والدليل على ذلك النتائج الملموسة من خلال البرامج والمبادرات، وهي مؤتمرات دولية تجمع التنوع الديني والثقافي، ومعنا فيها علماء مسلمين كبار..لسنا وحدنا".



وأضاف: "هل يريد هؤلاء المنتقدين أن نقول إننا لن نحضر مؤتمرات توجد بها نساء؟ وإذا حضرت النساء علينا أن نبلغ الجميع أننا نتحفظ على التصوير معهن..خاصة عندما تطلب هذا التصوير شخصيات عالمية وازنة ومؤثرة.. هو تصوير متعارف عليه ويتصف بالحشمة والوقار وفي السياق العام النبيل في مؤتمر عام فيه مسلمون وغير مسلمين..نحضره من أجل صالح الإسلام والمسلمين..نؤدي بذلك واجبنا الإسلامي العالمي..نؤديه بمنظار الوعي الإسلامي وتقدير المصلحة الإسلامية.. من منظار الموازنة بين المصالح والمفاسد، لا من منظار ضيق الأفق وبالمزايدة المكشوفة".



وأكمل الشيخ الدكتور محمد العيسى: "هناك سيدات في العالم الإسلامي هن رؤساء دول ووزارات..هل يريد هؤلاء (المنتقدون) أن لا نلتقي بهن؟ وإذا التقينا بهن نرفض التصوير ونعتذر لأننا نحرم التصوير مع النساء!..حتو لو كنا بهذه القيمة الاعتبارية الدولية المهمة".



وأردف: " بناء على رأي المتحفظين من حضورنا للمؤتمرات التي يوجد بها نساء والتصوير مع شخصيات نسائية وازنة ومهمة، فالأحسن أن تجلس في مكانك ولا تعمل خير من أن تصطدم بهذا العالم".



وردا على أن أكثر المنتقدين هم جماعة "الإخوان المسلمين"، قال العيسى: "رموز جماعة الإخوان لهم في التصوير في هذا السياق أضعاف ما حدث معنا، وهم بكل مكابرة يعلمون ذلك، ولكن هذا حلال لشويخهم فقط..إذا المقصود شيء آخر هنا..علاوة على أن هناك بعض الصور تلاعبوا بها بشكل واضح في شكل الوجوه والنظرات، وهذا أسلوب يدل على السذاجة".

رد الشيخ الدكتور محمد العيسى على المغالطات التي أُثيرت نتيجة وجود صور له مع سيدات ذات شخصيات مؤثرة لهن ثقلهن العالمي@MhmdAlissa@MWLOrg#في_الآفاق#MBC1



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المصدر: "MBC"