أستاذ بجامعة الأزهر يقاضي سيدة اتهمت الداعية الشهير عبد الله رشدي بـ"التحرش" بها

علق الدكتور أحمد البصيلي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على ادعاء سيدة تدعى جيهان، أنه كان أحد الشهود على عقد زواجها من الداعية الشهير عبد الله رشدي.

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وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال الدكتور أحمد البصيلي: "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية".

وكان البصيلي قد كتب في وقت سابق: "الزج باسمي في أي مهاترات أو معارك شخصية لا علاقة لي بها.. سيصاحبه فورا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

تجدر الإشارة إلى أن سيدة تدعى جيهان أو جيجي (الاسم الموجود على صفحتها)، قالت إن الداعية عبد الله رشدي خدعها وأوهمها بالحب، ثم حصل على غرضه منها وخلع.

المصدر: "صدى البلد"