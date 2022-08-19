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مصر.. وفاة 7 أشخاص في حادث سير بمحافظة المنيا

مجتمع

مصر.. وفاة 7 أشخاص في حادث سير بمحافظة المنيا
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قضى 7 أشخاص وجُرح 29 شخصا جراء حادث سير في محافظة المنيا، صباح اليوم الجمعة.

وقع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي قرب بوابة الرسوم، عندما اصطدمت حافلة لنقل الركاب، بسيارة نقل كانت تحمل مواد بناء، حسما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الحافلة كانت قادمة من محافظة الأقصر، في طريقها إلى القاهرة، ووقع الحادث قرب بوابة الرسوم بنحو 3 كيلومترات.

نُقل المصابون إلى المستشفيات، بينما يجري تحقيق لمعرفة الأسباب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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