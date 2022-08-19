ليبيا.. وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة جراء استنشاق مبيد وحشري

توفى خمسة أطفال من عائلة واحدة في ليبيا جراء إصابتهم باختناق بسبب استنشاق مبيد حشري، حسبما أعلن المستشفى الجامعي في طرابلس.

وأوضح المستشفى في بيان أن جميع الحالات وصلت البارحة في حالة سيئة جدا، وأن طفلة (سبعة أشهر) منهم وصلت مفارقة للحياة، بينما توفي ثلاثة أطفال آخرين فجر اليوم الجمعة، قبل أن يتوفى شقيقهم الخامس بعد ظهر اليوم.

وأشار البيان إلى أن الأطباء وكل الكوادر العاملة بالمستشفى الجامعي "ما زالوا يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ حياة 3 أشقاء أخرين للمتوفين في عناية الأطفال".

وأكد المستشفى أن كل الأطباء والاختصاصيين حاولوا بكل ما بوسعهم إنقاذ الأطفال ولكن حجم التسمم كان كبيرا جدا، والحالات وصلت للمستشفى في غيبوبة كاملة.

وقال البيان إن التواصل مستمر منذ البارحة بين مدير المستشفى عبد العاطي الرطيب، ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان بو جناح منذ دخول الحالات المستشفى.

المصدر: RT