باحث اقتصادي: لبنان على أبواب انفجار اجتماعي حقيقي

سلّط برنامج "ناس أونلاين" الضوء على تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان على المواطنين، والتفاعل الكبير عبر مواقع التواصل، حول معاناة اللبنانيين للحصول على مقومات حياتهم الأساسية.

اعتبر الدكتور محمد موسى، الأكاديمي والباحث بالشأن الاقتصادي والسياسي، لبنان على أبواب انفجار اجتماعي حقيقي، حيث أن المواطن حاليا يعيش صعوبة كبيرة في تأمين مستلزماته، بدءا من ربطة الخبز، مضيفا أن اللبناني فقد 95% من قدرته الشرائية، مضيفا أنه بحسب الإحصاءات الدولية بات 82% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وما يقارب 50% منهم يعانون من البطالة، وأكثر من 42% دون تأمين صحي.

علّق محمد موسى على حادثة مقتحم أحد المصارف اللبنانية، واحتجازه رهائن للحصول على وديعته بعد القيود المفروضة من قبل البنوك على المودعين، وقال إننا يمكن أن نشهد ألف مثال مشابه لهذه الحادثة، متابعا:"المواطن يريد أن يدفع لمدرسة أولاده، يريد أن يُطعم أهله، يريد أن يعبئ وقود في سيارته، وماله محتجز بالمصارف منذ ثلاث سنوات، لا اتفاقية مع البنك الدولي، ولا إصلاحات من الداخل".

وتابع الدكتور موسى حديثه مؤكدا على ضرورة دعم المجتمع الدولي للبنان من الداخل، وحث السياسيين على إيجاد حلول قبل الوقوع بما لا يحمد عقباه.

المصدر: RT