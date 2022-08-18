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صور تكشف قرب الانتهاء من أحدث وسيلة نقل في مصر

مجتمع

صور تكشف قرب الانتهاء من أحدث وسيلة نقل في مصر
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نشرت وزارة النقل المصرية، صورا توضح حجم العمل بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ونسب التنفيذ المتقدمة التى وصل المشروع إليها.

صور تكشف قرب الانتهاء من أحدث وسيلة نقل في مصر
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ويمتد مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم –المقاولون العرب).

صور تكشف قرب الانتهاء من أحدث وسيلة نقل في مصر

ويعد المشروع أحد وسائل النقل الجماعى التى ستخدم الجمهورية الجديدة، ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية)، وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

صور تكشف قرب الانتهاء من أحدث وسيلة نقل في مصر

ومشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏

المصدر: اليوم السابع

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