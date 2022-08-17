المقرر السابق للمجلس القومي للسكان في مصر: الزيادة السكانية كبيرة وضاغطة على الاقتصاد

تناول برنامج ناس أونلاين موضوع الزيادة السكانية في مصر والتي وصلت لـ 103 ملايين و750 ألف نسمة، حيث سجلت الـ 750 ألفا في أخر 170 يوما فقط.

استهل الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان في مصر، حديثه حول آخر الأرقام للتعداد السكاني، التي سجلت في آخر 50 يوما زيادة ربع مليون مولود جديد، معتبرا أن هذه الزيادة كبيرة وضاغطة على الاقتصاد المصري، وعلى الرغم من أن السكان من أحد العناصر الشاملة للدولة، ولكن بشرط ألا تؤثر الزيادة السكانية على قدرة الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية على كافة الأصعدة.

أضاف الدكتور حسن أن مصر تناقش ملف الزيادة السكانية منذ العام 1965، حيث تم إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، وعلى مدى هذه السنوات نجحت الدولة في احتواء الموضوع وفي أخرى لم تفلح، متابعا أنه من الضروري وجود خطاب إعلامي مستمر يركز على هذا الملف.

اعتبرت الدكتورة رولا عواد بزادوغ، الأخصائية في الهندسة البشرية، أن الزيادة السكانية حول العالم عموما جيدة، ولكنها تحتاج إلى موارد متاحة لاستيعاب الزيادة في عدد السكان، مضيفة أن المسؤولية تقع على الدول والمجتمع المدني في تفاقم عدد السكان وعدم القدرة على تنظيم الأسر والمعدل السكاني.

وتابعت بزادوغ أن الدول بحاجة إلى نشر التوعية أكثر لدى المجتمعات للقدرة على تنظيم الأسرة، إضافة إلى التنويه بمخاطر الارتفاع الكبير في عدد السكان على اقتصاد الدول وخطط التنمية والتعليم، وتأثيره الكبير على مقومات الحياة المختلفة.

المصدر: RT