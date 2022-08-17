الفنانة أحلام تعود من السفر بعدد صادم من الحقائب (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق ردة فعل الفنانة الإماراتية أحلام عندما فاجأها زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري بعدد حقائبها الصادم على متن الطائرة.

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وفي مقطع الفيديو، قال الهاجري:"91 شنطة الكابتن يقولك"، لترد عليه أحلام باستغراب:" الشنط كلها 91 شنطة بس".

في حين أكمل الهاجري حديثه مع أحلام قائلا: "يعني جايين بـ21 شنطة راجعين بـ91"، لتعقب الفنانة بالقول:"وش المشكلة!"

خواتي يسموني ام فاهد مع ان ولدي فهد بس يقولون بتصيرين غنيه زي ام فاهد احلام 🥰😍.واحس فعلا من بدوا ينادوني كذا صرت احس بالوفرة. 😘🥰😘🥰. يارب عقبال ما ارجع من السفر بطيارتي ومعاي ٩١ شنطة pic.twitter.com/yMh48Gwi5v — Besoo (@besoo111nada) August 17, 2022

بس 91 شنطه حركه مستفزه من احلام pic.twitter.com/aKGEAHHEsw — روهان (@mnrop11) August 17, 2022

المصدر: RT