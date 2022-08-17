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الفنانة أحلام تعود من السفر بعدد صادم من الحقائب (فيديو)

مجتمع

الفنانة أحلام تعود من السفر بعدد صادم من الحقائب (فيديو)
facebook @AhlamAlShamsi
الفنانة الإماراتية أحلام
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق ردة فعل الفنانة الإماراتية أحلام عندما فاجأها زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري بعدد حقائبها الصادم على متن الطائرة.

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وفي مقطع الفيديو، قال الهاجري:"91 شنطة الكابتن يقولك"، لترد عليه أحلام باستغراب:" الشنط كلها 91 شنطة بس".

في حين أكمل الهاجري حديثه مع أحلام قائلا: "يعني جايين بـ21 شنطة راجعين بـ91"، لتعقب الفنانة بالقول:"وش المشكلة!"

المصدر: RT

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