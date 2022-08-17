وفاة أكبر فنانة سورية سنا

نعى فرع العاصمة السورية دمشق لنقابة الفنانين، اليوم الأربعاء، الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب.

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وتعد أنطوانيت نجيب أكبر ممثلة سورية إذ تبلغ من العمر نحو 92 عاما، وقد شاركت العام الماضي قبل تعرضها لوعكة صحية كبيرة، بفيلم "فيك أب"، كضيفة شرف.

وهي من مواليد فبراير عام 1930 بمدينة درعا السورية، عرفت عن طريق مشاركتها بالعديد من المسرحيات الهامة، وكانت بدايتها السينمائية عام 1973 بفيلمي "شقة الحب" و"امرأة حائرة"، ومن أشهر أدوارها التلفزيونية مسلسل "صح النوم".

المصدر: "وسائل إعلام سورية"