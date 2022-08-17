بعد نشره مقطع فيديو لامرأة منقبة تغني.. الفنان السعودي عبد الله السدحان يرد على منتقديه (فيديو)

أثار الفنان السعودي، عبد الله السدحان، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو تظهر فيه امرأة تلبس النقاب وهي تغني.

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وفي التفاصيل، نشر عبد الله السدحان مقطع الفيديو للمرأة المنقبة وهي تغني معلقا بالقول: "ما اقول الا الله يحفظك وبس.. البحث عن الرزق صعب استمري صوتك جميل بغض النظر عن المقامات"، ما أثار اعتراضات من قبل متابعيه على التعليق وعلى غناء السيدة وهي منقبة.

ورد الفنان السعودي على المنتقدين والمعترضين على ما نشره بمقطع ساخر من أحد الأعمال الفنية التي شارك فيها، حيث يقول في المشهد: "سمعت بردد يا ليل ما أطولك"، معلقا بالقول: "هذا ردي على كل من يعترض على التغريدة السابقة".

هذا ردي على كل من يعترض على التغريدة السابقة 🔥 pic.twitter.com/SsQS8vpUXz — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) August 16, 2022

تجدر الإشارة إلى أن عبد الله السدحان اشتهر في الساحة الفنية بالسعودية والمنطقة عن طريق مسلسل "طاش ما طاش" الكوميدي، الذي شارك فيه إلى جانب الممثل السعودي، ناصر القصبي.

المصدر: RT