مصر.. المحكمة تصدر حكمها على عامل "ماكدونالدز" متهم بتصوير السيدات

قضت محكمة مصرية بالسجن مع الشغل 3 سنوات للمتهم "ع.م.ع" عامل في مطعم "ماكدونالدز" فرع الساحل الشمالي، لاتهامه بالتحرش بعدد من السيدات.

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تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغا من سيدة يفيد بقيام المتهم بتصويرها داخل دورة المياه بمحل عمله.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العلمين، أنه حال تواجد المجني عليها بالمطعم المذكور، تظاهر عامل نظافة بتنظيف دورة المياه، وحال تواجدها أمام المرآة أعلى حوض الاغتسال أبصرت وجود انعكاس ينبعث من داخل غرفة دورة المياه المتواجدة خلفها وفوجئت بالهاتف المحمول وكاميرا التسجيل خاصته مشغلة على وضعية الفيديو، وتصويرها دون رضاها فاستغاثت بإحدى السيدات، وتبين أن الهاتف ملك المتهم.

وتبين من التحقيقات في الواقعة أن المتهم ارتكب الواقعة بقصد التحرش بالسيدات من مرتادي محل عمله وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لتصوير أجزاء من أجسادهم وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات مطروح، التي أصدرت حكمها على المتهم.

المصدر: اليوم السابع