اتهامات بـ "التعري" تطال فنانة كويتية بسبب مشهد تمثيلي

أثارت الفنانة الكويتية هند البلوشي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد تمثيلي في مسلسل ست الحسن، اعتبر البعض وجوده في العمل غير مبرر.

ووصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهد بـ " التعري"، وفيما هاجمها البعض اتجه آخرون لتبرير الهدف من المشهد الدرامي في العمل.

الملكة هاجمين عليها عشان المشهد الايكونيك هذا 🤭 استمري راح ندعمك يالكوين 🤍 #هند_البلوشيpic.twitter.com/pFPoalBhhI — LEON (@IINFERIIA) August 14, 2022

في العرف الدرامي حين تكون المشاهد مكتوبه للفنان هو من يتملك الحق بالقبول او الرفض المشهد جاء في سياق الاحداث #هند_البلوشي وهي تحت الدش تغسل خوفها من ماضيها وحزنها في مسلسل #ست_لحسن وهو نوع من انواع التعبير الجسدي الذي استخدمه المخرج وكاتب النص و تداوله بغرض التشويه غير لائق🌸 pic.twitter.com/0YVuKLQmsl — Ghosoon (@ghsonal7ob) August 14, 2022

#ست_الحسن



مشهد هند البلوشي هذا ترا ماصار يثير الجدل بالمسلسلات الخليجيه pic.twitter.com/xvgLEpAQ02 — ريتـــاج (@R0ooo010) August 14, 2022

ابي تفسير ل لقطة هند البلوشي وهي تتسبح مدري المشاهد وش يستفيد من هذي المناظر .. #ست_الحسن — 💙 (@ALDiplomacyh) August 14, 2022

ولم ترد الفنانة الكويتية على الانتقادات التي طالتها، وعمدت إلى نشر مشاهد من كواليس تصوير العمل على موقع التواصل الاجتماعي"انستغرام" و كتبت :"انتهت حكاية وتركت وراها أصداء جميلة وتثلج الصدر، شكرا جمهوري الغالي على تقديركم وثنائكم وصدق مشاعركم ردود أفعالكم أدخلت سعادة حملتني مسؤولية كبيرة وإن شاء الله القادم أجمل".

الملكة هاجمين عليها عشان المشهد الايكونيك هذا 🤭 استمري راح ندعمك يالكوين 🤍 #هند_البلوشيpic.twitter.com/pFPoalBhhI — LEON (@IINFERIIA) August 14, 2022

المصدر: Social media