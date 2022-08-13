بنغلاديش.. الشرطة تجبر مغنيا على توقيع اعتذار بسبب صوته "القبيح" (صور + فيديو)

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن الشرطة البنغالية أجبرت مغنيا على توقيع اعتذار رسمي وأخبرته أنه لا يصلح للغناء بسبب قبح ورداءة صوته، ودفعته إلى وقف عروض أغانيه "الكلاسيكية".

وأوضحت أنه تم القبض على هيرو ألوم، يوم الخميس الماضي، واحتجزته الشرطة لمدة ثماني ساعات، فيما انتقده مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي واصفين صوته بأنه نشاز، حسبما أفادت وكالة "أ ف ب".

وصرح ألوم بأن الجميع كانوا يوجهون الأسئلة له بشكل عشوائي، وكان عليه أن يلتفت إلى عدة اتجاهات، ثم أمسك شخص ما بشعره فجأة وسأله عما إذا كان يرى حقا أن له وجه بطل.

وحققت السلطات في آراء المغني في أغاني الحائز على جائزة نوبل رابندرانات طاغور والشاعر الوطني كازي نصر.

وقالت الشرطة إنها تلقت شكاوى كثيرة بشأن غناء ألوم، مشيرة إلى أنه اعتذر عن الأغاني وكذلك عن ارتدائه زي الشرطة في مقاطع فيديو.

وصرح محقق الشرطة هارون الرشيد في داكا، بأن المغني غير تماما أسلوب الغناء التقليدي، وأكد أنه لن يكرر هذا، فيما نفت الشرطة محاولة الضغط على المغني لتغيير اسمه.

ويُزعم أن ألوم ترشح لمنصب عام 2018 (لم يكشف عنه) وحصل على 638 صوتا.

🔴 بسبب صوته القبيح جدًا.. الشرطة في #بنغلادش تلقي القبض على مغنٍ لترحم الجمهور من العذاب!



🔴 واقعة غريبة من نوعها شهدتها بنجلاديش، إذ قبضت الشرطة على مغني Hero Alom، لأن صوته سيئ وبشع، وطلبت منه الاعتذار للجميع عن غنائه غير المتناغم. pic.twitter.com/jdZty3qe56 — ﮼فووف ✨🇸🇦 (@Fo0of_9) August 10, 2022

أمرت الشرطة مطرب بنجلاديشي ، نجم مواقع التواصل الاجتماعي ، بالتوقف عن أداء كلاسيكيات المراجع الموسيقية الوطنية ، بعد شكاوى تتهمه بتخريبها.

Internet sensation Hero Alom arrested by Bangladesh Police, made to ‘apologise’ for singing. pic.twitter.com/PSj0OZnOwM — YASSER🇲🇦 (@Yasser___kar) August 10, 2022

هذا، وقالت تقارير إن ألوم الذي لديه ما يقرب من مليوني متابع على فيسبوك، نشر مقطع فيديو موسيقي جديد بعد محنته المزعومة يظهره خلف القضبان.

اعتقال المغني اشرف حسين علوم الشهير بأسم hero Alom في بنجلاديش بسبب سوء صوته واجباره على توقيع اعتذار للجمهور.. pic.twitter.com/UxcoLoBbfG — anobis (@anobis20222) August 10, 2022

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام