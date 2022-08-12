ابنة الممثل فريد شوقي تكشف ملابسات تعرض ابنها للغرق في الولايات المتحدة

كشفت الفنانة المصرية عبير فريد شوقي ملابسات تعرض ابنها لحادث غرق قبالة أحد شواطئ الولايات المتحدة أثناء قضائه العطلة الصيفية.

وقالت عبير فريد شوقي لـ"القاهرة 24": "ابني عايش في أمريكا وبعيد عني وكان بيقضي إجازة صيفية وراح البحر هناك والموج كان شديد وسحبه وكان هيغرق لولا الناس أنقذته وبعدها اتنقل للمستشفى وكلمني وهو هناك وبحمد ربنا إنه كويس".

وأضافت: "الدكتور عمل له إشاعة عشان يتأكد إن مفيش مياه على الصدر لأن صاحبه اتشد للقاع والمياه دخلت في صدره وتعب أكتر من ابني عقبال ما الناس أنقذته ولكن الحمد لله إنها جت على قد كدا وهو بخير حاليا".

وسبق وكتبت على فيسبوك: "صحيت على مكالمة من ابني في المستشفى ربنا ما يوري حد الخضة.. ولولا إني شايفاه كويس بس وشه مرعوب هو وصاحبه كانوا هيغرقوا في كوستاريكا والناس أنقذتهم وراحوا المستشفى".

واختتمت: "يارب قوينا لعيالنا.. إلهي استودعتك أبنائي وهم قطعة من قلبي في مكان غابت عنهم عيني ولكن عينك لم تغب.. اللهم احفظهم حفظا يليق بعظمتك".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري