شاهد.. نشر فيديو اعترافات قاتلي فتاة المعادي قبل إعدامهما

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو لاعترافات المتهمين بقتل مريم "فتاة المعادي"، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام بهما عقب ارتكابهما جريمة هزت مصر عام 2020.

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أقر المتهمان في تحقيقات النيابة بارتكاب جريمة سرقة مريم بالإكراه والتسبب في قتلها، وقالا إنهما لم يقصدا قتلها ولم يعلما بوفاتها إلا من خلال وسائل الإعلام وفيسبوك ليلا.

وقال المتهم الأول منفذ الجريمة، الذي قام بخطف حقيبة مريم، إنه بمجرد أن رأى الضحية تقف في الطريق أشار إلى المتهم الثانى "السائق" وطالبه بالاقتراب منها.

وأضاف المتهم: "كنت عايز أشد الشنطة ونهرب زى كل مرة، مكنش قصدى أموتها".

واعترف المتهم: "كل مرة بنخطف الشنط ونجرى ولم نقصد قتلها، لم أكن أعرف أنها تضع الحقيبة في كتفيها، اعتقدت أنها تعلقها في كتف واحدة وسأسحبها بسهولة".

وقال المتهمان إنهما هربا بسرعة بعد خطف الحقيبة.

المصدر: القاهرة 24 + المصري اليوم