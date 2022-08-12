مفاجأة.. "مادة الخنافس" الموجودة في أشهر مشروب مصري تتواجد في أغلب أطعمة المصريين

كشف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية في مصر حازم المنوفي، أن "مادة الخنافس" الموجودة في عصير تانج المصري موجودة في أغلب الأطعمة.

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وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في بيان له: "نأمل من الجهات المختصة التوضيح مجددا لأن مادة E102 تدخل في صناعات كثيرة وخصوصا التي يتناولها الأطفال، مثل الحلويات والزبادي بطعم الفواكه، خاصة بعدما أشار مركز الرقابة الليبي، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أنه تم رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير بنكهة البرتقال 25 جراما، والعلامة التجارية: TANG".

وأكد مركز الرقابة على الأغذية الليبي، أن الكمية التي تم رفضها تبلغ نحو 600 صندوق، وتتبع للشركة المصنعة، شركة موندليز ايجبت فددز.

وأضاف مركز الرقابة الليبي، أن الشحنة المرفوضة تاريخ إنتاجها 24/03/2022، ونقطة وصولها، في منفذ امساعد البري.

أما عن سبب الرفض، لفت مركز الرقابة الليبي إلى أن العينة مخالفة للموصفات الليبية لوجود لون E102.

وأشار المنوفي، إلى أن وزارة الصحة أكدت منذ فترة أن مادة E102 هي لون غذائي مسموح تداوله محليا ودوليا، وهو واسع الاستعمال في الأغذية.

وقال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن شحنة عصير تانج التي رفضتها دولة ليبيا بسبب مادة الـ E102 ليس لها أضرار صحية ولا مبرر لرفضها، حيث أن مادة E102 المستخدمة في عصير التانج هي مادة طبيعية تستخرج من حشرة الكوشينيل ومسموح بها، وفقا لهيئة الدستور الغذائي العالمي الكودكس.

وأضاف منصور: "الحكومة الليبية خالفت النظم العالمية المتبعة وهى عدم إخطارنا رسميا بالتشريع الذي يجرم استخدام هذه المادة E102 ، كما أنها لم تخاطبنا رسميا حتى الآن بشأن هذه الشحنة، وأن العلاقة بين الدول لا يجب أن تدار هكذا".

وأوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هذه المادة طبيعية وغير ضارة ولو أن الحكومة الليبية معترضة كان يجب عليها أن تخطرنا رسميا بالسبب العلمي لرفض شحنة عصير تانج.

المصدر: القاهرة 24