السعودية.. القبض على شخص ظهر في فيديو يعتدي على طفل

قبضت الشرطة السعودية على شخص ظهر في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي على طفل من أصحاب الهمم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن شرطة محافظة وادي الدواسر أوقفت المعتدي، وأشار إلى أنه "مقيم من الجنسية المصرية"، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت الوكالة نقلت في وقت سابق من اليوم عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، أصدر أمرا بسرعة القبض على المعتدي استناداً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى نيابة الاعتداء على الأشخاص، لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

وأوضح المصدر أن ذلك جاء "بناء على ما رُفع من قبل مركز الرصد النيابي بشأن تداول محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخص بالاعتداء على طفل بمحافظة وادي الدواسر التابعة لمنطقة الرياض".

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.

وأوضح أن الأنظمة الجزائية انطوت على حماية رفيعة لصالح الطفل، مشيرا إلى أن النيابة المتخصصة في هذه الواقعة وجهت بإعادة تأهيل الطفل المجني عليه نفسيا بعد تعرضه للاعتداء، طبقاً للمواد (16 و 17) من نظام حماية الطفل.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية