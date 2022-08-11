هل تتأثر مصر بسيول السعودية؟

تساءل كثيرون حول تأثير السيول والأمطار الشديدة التي تتعرض لها السعودية على مصر.

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد، لسيول مماثلة لأمطار السعودية.

وقالت غانم: لا يوجد أي تأثير على جمهورية مصر العربية للسيول التي طرأت على السعودية، خلال الأيام الماضية.

وأكدت غانم: مصر تختلف جغرافيا تماما عن السعودية، لذا من غير الممكن تأثر البلاد، بتلك السيول والأمطار.

وتابعت: البلاد تشهد فرص سقوط أمطار على حلايب وشلاتين، إلا أنها أمطار خفيفة غير مؤثرة على حركة الملاحة اليومية، منوهة: اعتبارًا من اليوم الخميس، تنخفض فرص سقوط الأمطار.

وأشارت غانم إلى أن فرص سقوط الأمطار ستتلاشى، خلال فترة التنبؤ، التي تقدر بـ 6 أيام مقبلة، مشددة: مفيش أي أمطار على أي منطقة في الجمهورية.

وأوضحت أنه من الممكن عودة فرص سقوط الأمطار مه نهاية الشهر الجاري، وبداية شهر سبتمبر، مع دخول فصل الخريف.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض مناطق بالمملكة العربية السعودية لـ"أمطار طوفانية"، وقصف رعدى عنيف جراء تكون السحب العملاقة، فيما شهدت دولة اليمن فيضانات وسيولا عارمة اجتاحت عدة محافظات نتيجة سحب رعدية عنيفة.

المصدر: القاهرة 24