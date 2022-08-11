الكويت ترحل إيرانيا متهما بالتحريض على الفتنة الطائفية وتمنعه إلى الأبد من دخولها

أبعدت السلطلت الكويتية إيرانيا اتهم بالتحريض على القتل وإثارة الفتنة الطائفية في مقطع فيديو.

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وكتبت صحيفة "الراي" الكويتية بهذا الشأن تقول: "لم تمضِ على تحريضه على القتل وإثارة الفتنة الطائفية 24 ساعة حتى قامت وزارة الداخلية بضبط مقيم إيراني ومواجهته بمقطع الفيديو التحريضي، وأخذ كافة اعترافاته".

وذكرت أنه صدر بعد ذلك "قرار بإبعاده عن البلاد قبل قليل في مطار الكويت الدولي على متن إحدى شركات الطيران المتجه إلى طهران".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مطلعة قولها "إن المتهم اعترف بتهديده عبر تصوير فيديو في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه تم صدور قرار إبعاده فورا عن البلاد للمصلحة العامة عن طريق جهاز أمن الدولة وترحيله على أقرب طائرة قبل قليل بعد أخذ بصماته ووضع اسمه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد مدى الحياة".

ولفتت المصادر في ختام تصريحها إلى أن "مثل هذه القضايا التي تهدد أمن البلد لا تهاون أو مجاملة بها، حيث يتم التعامل معها بكل حذر دون تهاون وأن أي مقيم يقوم بهذا الفعل سوف يكون مصيره الإبعاد عن البلاد".

المصدر: الرأي