فنانة مصرية مشهورة تكشف سبب عدم حضورها جنازة رجاء حسين

كشفت الفنانة المصرية الكبيرة، مديحة حمدي، أسباب غيابها عن حضوره جنازة الفنانة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا صباح يوم أمس الثلاثاء.

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وقالت الفنانة مديحة حمدي: "سبب غيابي عن حضور جنازة رجاء حسين، هي إصابتي بكورونا.. أخذتها من نجلي، وأنا حاليا في الحجر المنزلي، وبتابع مع الدكتور المعالج والحمد لله في تحسن، وطلب مني مخرجش من السرير غير للضرورة، خلال الـ 10 أيام المقبلين، والمفروض هعمل مسحة، وإن شاء الله النتيجة تكون كويسة".

وعن رحيل رجاء حسين، ذكرت مديحة حمدي: فقدتها وزعلت على خبر الوفاة، وربنا يرحمها ويجعلها من أهل الجنة.. ولو حد عنده كورونا هيتقي الله ومش هيخرج علشان ميأذيش حد.

المصدر: القاهرة 24