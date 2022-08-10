هوت سيارتهم من منحدر جبلي ..السلطات السعودية تكشف مصير 3 أشخاص في الهدا (صور)

كشفت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عن مصير 3 أشخاص هوت سيارتهم من منحدر جبلي شاهق في الهدا بمحافظة الطائف.

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ونشر الدفاع المدني السعودي صورا من عمليات الإنقاذ، معلقا عليها بالقول: "باشر مدني الطائف بلاغا عن سقوط مركبة من منحدر في الهدا، يوجد فيها 3 أشخاص، تم إخراجهم وهم في حالة وفاة".

باشر مدني #الطائف بلاغًا عن سقوط مركبة من منحدر في الهدا، يوجد فيها (3) أشخاص تم إخراجهم وهم في حالة وفاة - نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان. pic.twitter.com/EjDcEH1TDB — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 10, 2022

المصدر: RT