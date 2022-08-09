مصر.. الكشف عن وصية الفنانة رجاء حسين

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" أخر مداخلة هاتفية للفنانة رجاء حسين قبل رحيلها.

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وكشفت بسمة وهبة من خلال الفيديو عن وصية الفنانة رجاء حسين، التي طلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالرحمة عند وفاتها قائلة: "لما اتوفى نفسي الناس اللي بتحبني يترحموا عليا.. أنا وحيدة مليش حد غير بنتي أمل".

وكتبت بسمة وهبة على الفيديو: "وصيه الراحلة رجاء حسين قبل وفاتها ارجوكم اعملوا اللي طلب".

توفيت الفنانة رجاء حسين، عن عمر ناهز الـ84 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

المصدر: RT