تصريح صادم لفنان مصري كبير: "الشعب المصري عظيم بأمارة إية؟" (فيديو)

أدلى الفنان المصري الكبير، محمد صبحي، بتصريحات صادمة، خلال حلوله ضيفا في ندوة جماهيرية بمدينة بورسعيد، تحدث خلالها عن العديد من الأمور.

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وتحدث صبحي عن سلوكيات الشعب المصري قائلا: "لما حد بيقولي إن شعب مصر عظيم برد عليه وأقوله بأمارة إيه؟! احنا عندنا مواقف جمعية كشعب عظيمة، لكن هل شوارعنا نضيفة؟ الناس بترمي الزبالة في الشارع، ومصر كانت معروفة بغسيل الشوارع، زمان كنا بنجري ورا عربية الرش".

وعن السوشيال ميديا وسيطرتها حاليا قال صبحي:"حياة أولادنا كلها بقت على السوشيال ميديا، بسبب إن أعداءنا صدروا لنا ما يجيدوا استخدامه وهو التكنولوجيا، ولازم أجيالنا يستفيدوا من السوشيال ميديا، بس بشكل جيد".

المصدر: القاهرة 24