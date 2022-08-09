تحركات في مصر بعد حصول طالبة على 12.2% بالثانوية العامة

تقدمت العضو بمجلس النواب المصري، سناء السعيد، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ولوزير التعليم عن شكوى طالبة بمحافظة المنيا بعد حصولها على ما مجموعه 12.2٪ في نتيجة الثانوية العامة.

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وأوضحت النائبة سناء السعيد في سؤالها إلى شكوى الطالبة بأن هذه الدرجات ليست لها، خصوصا أنها راجعت إجاباتها في الامتحانات، ولم ترد هذه النتيجة في توقعاتها.

فيما عبَّرت الطالبة، مريم إبراهيم عزيز، في مدرسة المحرص الثانوية المشتركة بالمنيا، عن صدمتها لحظة ظهور نتيجة الثانوية العامة، واكتشافها أنها حصلت على مجموع 12.4% فقط.

وأشارت إلى أن صدمتها حدثت لكونها أجابت على جميع أسئلة الامتحانات في جميع المواد، وأن تلك النتيجة لا تعبر عن درجاتها الفعلية التي من المفترض أن تحصل عليها.

وعلق وزير التعليم المصري طارق شوقي، على ما تم تداوله بشأن حصول الطالبة بالثانوية العامة مريم عزيز على مجموع 12%.

وقال الوزير شوقي: "في مثل هذه الأمور تتقدم بالمعلومات أو بتظلم، وندرسه ثم نعلق بناءً على نتيجة الفحص، ولكن لا يجب التعامل على السوشيال ميديا"، مضيفا أن هناك طرقا شرعية للتظلم وليس من بينها "فيسبوك".

واستكمل: "من لديه أي مشكلة عليه أن يطرق الطرق الشرعية، وليس السوشيال ميديا".

المصدر: الدستور + القاهرة 24