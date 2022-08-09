شاهد.. أخر تصريحات للفنانة المصرية رجاء حسين قبل وفاتها

رحلت الفنانة المصرية القديرة رجاء حسين، اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 83 عاما، و سيجري تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر.

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وفي تصريحات سابقة للفنانة الراحلة حول زوجها السابق: "من حق الرجل أن يتزوج، وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي، لا يمكن الاعتراض على مشيئة الله سبحانه وتعالي، وحتى لو جاب الزوجة التانية على قلب البيت ".

وتابعت:" اتطلقت عام 2006 وفضلت سنة كاملة، حتى وقع الطلاق رسميًا عام 2007، ابنى شاهد على عقد طلاقي، وكذلك أخي، وتكتمت على الموضوع بشكل غير طبيعي، واتخذت قرارا بأنه لا عودة لزوجى سيف عبد الرحمن.. حافظت على بيتي والأسرة المصرية، وما مدى الضرر الذي وقع عليا حينما تزوج؟.. بالعكس علاقتي بزوجة طليقى زي علاقتي ببنتي، وكفاية إنها بتقولي يا ماما".

المصدر: قناة النهار