قتل أخاه وابن أخيه طعنا.. بسبب خلافات عائلية في حلب السورية

أقدم شخص في مدينة حلب السورية على قتل أخيه وابن أخيه بسبب "خلافات عائلية" حسبما ذكرت وزارة الداخلية السورية.

وقالت الوزارة أن قسم شرطة الأنصاري في المدينة، تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة ضمن منزل في حي الزبدية، وبأن هناك شخصا تسي منه الدماء.

وأضافت أن دورية من القسم توجهت إلى المكان، وعثرت على شخصين مقتولين بعد طعنات بآلة حادة، وبعد التقصي عثرت الدورية على شخص كان مختبئا في سقيفة المنزل (محمود . د)، وتبين أنه شقيق المغدور الأول وعم المغدور الثاني.

اعترف الجاني بإقدامه على قتل شقيقه وابن شقيقه بواسطة آلة حادة (سكين) بعدة طعنات نافذة في القلب والصدر نتيجة خلافات عائلية، حسبما ذكرت الوزارة دون مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.

المصدر: RT