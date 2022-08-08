الشيخة الإماراتية هند بنت فيصل القاسمي تنتقد إسرائيل في حربها على غزة وتقارنها بالهولوكوست
انتقدت الشيخة الإماراتية هند بنت فيصل القاسمي، التعامل مع القضية الفلسطينية والقصف الإسرائيلي على غزة، مقارنة ذلك بقتلى اليهود في "الهولوكوست".
وكتبت الشيخة الإماراتية في "تويتر": "وسائل الإعلام التي تعلمون من يتحكم بها، تريدك ألا تشعر حتى بأونصة من التعاطف مع الأطفال الموتى، من خلال الزعم أن آباءهم الإرهابيين استخدموهم كدرع بشرية..لا أحد يصدقكم..تصرفوا بنضج..أوقفوا الحرب".
The media that is controlled by you know who, wants you to NOT EVEN FEEL AN OUNCE OF SYMPATHY FOR THE DEAD BABIES, by claiming their terrorist Daddies DELIBERATELY USED them as HUMAN SHIELDS.— Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) August 7, 2022
No one believes you.
Grow up.
Stop the war.#Gaza
وقالت في تغريدة أخرى: "إسرائيل تحيط غزة لـ"الاستعداد" لحركة "الجهاد الاسلامي"..لذا، فهي ترى أن القصف وقتل المدنيين والأطفال أمر مفهوم ومبرر تماما..الولايات المتحدة تسمي هذا..دفاع عن النفس".
Israel frames Gaza for ‘preparing’ for an Islamic Jihad. So, it sees bombing and killing civilians and babies as perfectly understandable and justified.— Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) August 5, 2022
The USA is calling this ‘self defense’.
Wow.
Just wow.
وكانت قد كتبت الشيخة في "تويتر": "قتل 6 ملايين يهودي ونص في أيام الحرب العالمية الثانية، وكان فعلا حدثا مؤسفا، وعلمنا هذا الشيء من الأفلام والإعلام والكتب التي تعد بأن لا تنسى الظلم الذي مر به الشعب اليهودي..ولكن هل تعلم بأن في 25 سنة الماضية قتل 12 مليون ونصف مسلم؟ ولكنك لا تسمع ولا تقرأ ولا تؤمر بالتعاطف؟"
قُتِل ٦ مليون يهودي ونص في أيام الحرب العالميه الثانيه وكان فعلاً حدثاً مؤسفاً وعلمنا هذا الشيء من الأفلام والإعلام والكتب التي تعد بأن لا تنسى الظلم الذي مروا به الشعب اليهودي.— Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) August 6, 2022
ولكن هل تعلم بأن في ٢٥ سنة الماضيه قتل ١٢ مليون ونصف مسلم؟ ولكنك لا تسمع ولا تقرأ ولا تُؤمر بالتعاطف.
المصدر: RT