مصر.. معلمة تثير الجدل بطريقة شرح غير لائقة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لمعلمة فلسفة مصرية وهي تشرح لطلابها بطريقة مثيرة للجدل، وغاضبة للعديد من المشاهدين.

ويوضح الفيديو أن المعلمة تشرح درسا خاصا بالعولمة بكلمات غير لائقة، حيث قالت معلمة الفلسفة في شرحها: فاكر لما قولتلك إن العولمة زحلقة مصبوبة بـ خزوقة، أبلة أنا اتزحلقت هو زمن العولمة، مين زحلقك يا بت جوه زمن الخزوقة؟.

واستطردت شرحها بطريقة مثيرة للجدل قائلة: الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة، والاحتكاك الثقافي.

وبعد لحظات من انتشار الفيديو انهالت التعليقات بانتقادات كثيرة من تصرفات المعلمة.

المصدر: القاهرة 24