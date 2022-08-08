مصر.. تجفيف البحيرة المشهورة بـ"جنة الله في الأرض" يثير ضجة كبيرة (صور)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا توضح تجفيف بحيرة فطناس في سيوة، وأثارت هذه الصور غضب أصدقاء البيئة ومحبي الطبيعة.

وعلق مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الصور، وقال احد المتابعين: "تجفيف بحيرة فطناس في سيوة، وهي من أشهر المعالم والمزارات وأقدمها هناك، وأصلًا من المحميات الطبيعية، وكانت مكانا للطيور المهاجرة وطيور الفلامنكو، غير إنها كانت بحيرة للأسماك، دي جريمة في حق البلد والمكان والبيئة".

وسميت بحيرة فطناس على مر العصور المختلفة بالعديد من الأسماء، وكلمة فطناس تعني واحة الغروب أو واحة الخيال، ولكن أسم فطناس هو آخر اسم سُميت به هذه البحيرة الساحرة.

وتضم البحيرة العديد من الأشجار والنخل، وبها عين تسمى بعين فطناس تضم 10 منابع تخرج منها المياه، وتتميز عين فطناس بأن درجة الحرارة بها متوسطة وهذا على مدار السنة، فيمكنك في أي وقت من السنة نزولها والاسترخاء فيها.

المصدر : RT