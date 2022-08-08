 
مباشر

قاض يتعرض لأزمة صحية خلال محاكمة أشهر نصاب في مصر

مجتمع

قاض يتعرض لأزمة صحية خلال محاكمة أشهر نصاب في مصر
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tkmm

تعرض رئيس دائرة جنايات المحكمة الاقتصادية في قنا، محمد ماهر، لأزمة صحية، خلال محاكمة المتهم مصطفى البنك، المشهور إعلاميا بـ"مستريح المواشي" بأسوان.

إقرأ المزيد
مصر.. السبت المقبل موعد أولى جلسات محاكمة مصطفى البنك بتهمة النصب على مواطنين
مصر.. السبت المقبل موعد أولى جلسات محاكمة مصطفى البنك بتهمة النصب على مواطنين

وتوقفت جلسة محاكمة مستريح المواشي بأسوان مصطفى البنك، حتى تستقر الحالة الصحية لرئيس الدائرة، وستتم مواصلة الجلسة مباشرة عقب خروجه من المستشفى.

وبدأت اليوم الإثنين ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك والمعروف إعلاميا بمستريح المواشي بأسوان بجنايات محكمة قنا الاقتصادية، وذلك بعد أن استولى بالنصب على مليار جنيه من المواطنين بمحافظة أسوان والمحافظات المجاورة، بحجة توظيفها في تجارة الماشية. 

وشهد محيط محكمة جنايات قنا الاقتصادية اليوم الاثنين، تكثيفا أمنيا شديدا.

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا