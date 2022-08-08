قاض يتعرض لأزمة صحية خلال محاكمة أشهر نصاب في مصر

تعرض رئيس دائرة جنايات المحكمة الاقتصادية في قنا، محمد ماهر، لأزمة صحية، خلال محاكمة المتهم مصطفى البنك، المشهور إعلاميا بـ"مستريح المواشي" بأسوان.

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وتوقفت جلسة محاكمة مستريح المواشي بأسوان مصطفى البنك، حتى تستقر الحالة الصحية لرئيس الدائرة، وستتم مواصلة الجلسة مباشرة عقب خروجه من المستشفى.

وبدأت اليوم الإثنين ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك والمعروف إعلاميا بمستريح المواشي بأسوان بجنايات محكمة قنا الاقتصادية، وذلك بعد أن استولى بالنصب على مليار جنيه من المواطنين بمحافظة أسوان والمحافظات المجاورة، بحجة توظيفها في تجارة الماشية.

وشهد محيط محكمة جنايات قنا الاقتصادية اليوم الاثنين، تكثيفا أمنيا شديدا.

المصدر: القاهرة 24