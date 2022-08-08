مصر.. محامي مبارك يتعرض لأزمة صحية ويكشف موقفه من الدفاع عن قاتل فتاة المنصورة

كشف المحامي المصري، فريد الديب، حقيقة انسحابه من الدفاع عن محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، المحكوم عليه بالإعدام على خلفية ما أدين به في القضية.

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وأكد الديب أنه مستمر في الدفاع عن المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، حيث تم تجهيز مذكرة نقض الحكم، وجار تقديمها إلى المحكمة المختصة.

وأكد الديب أن ما يتردد بشأن انسحابه من الدفاع عن قاتل نيرة أشرف يرجع إلى أنه يمر بأزمة صحية، حيث يرجح البعض ابتعاده عن القضية لهذا السبب، مشيرا إلى أن ذلك لن يمنعه من الاستمرار في الدفاع عن المتهم أمام محكمة النقض.

جدير بالذكر أن المحامي فريد الديب أعلن في وقت سابق قبوله اتخاذ إجراءات النقض في قضية قاتل نيرة أشرف المتهم محمد عادل، بعد صدور قرار محكمة جنايات المنصورة، بإعدام المتهم بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه، كما أنه لن يتقاضى أتعابا من أجل الدفاع عن المتهم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة أصدرت حكمها بمعاقبة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بالإعدام شنقا، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.

المصدر: القاهرة 24