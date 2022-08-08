سعوديون ينقذون طفلة ووالدها من الغرق ببحيرة في النمسا (فيديو)

تمكن سائح سعودي واثنان من زملائه من إنقاذ حياة سائح عربي وابنته بعد سقوطهما في بحيرة بالنمسا.

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وفي تصريحات لصحيفة "سبق"، أوضح السائح السعودي، عسكر بن عايض الهاجري، التفاصيل قائلا: "خرجت أنا وزميلاي، خالد بن سالم الهاجري وبندر بن عايض الهاجري، في رحلة استجمام في منطقة طبيعية تقع بالقرب من بحيرة قرية هالستات بالنمسا..جلسنا نتأمل المناظر الخلابة ونلتقط الصور التذكارية مع بعضنا البعض لتوثيق الرحلة والاحتفاظ بذكرياتها الجميلة، بحكم أن زيارتنا لهذه الدولة بقصد السياحة، والترويح عن النفس وقد لا نعود لها مجددا".

وأضاف عسكر بن عايض الهاجري: "أثناء تواجدنا في الموقع سمعنا صوت نداء استغاثه وطلب نجدة قريب منا فهرعنا لاكتشاف الأمر، فإذا هي طفلة تبلغ من العمر عامين هوت بداخل البحيرة، وقفز معها والدها محاولا إنقاذها، إلا أنه لم يستطع أن يفعل لها شيئا..الطفلة ووالدها كانا على وشك الهلاك غرقا، فلما شاهدتهما يبحثان عن طوق نجاة وبارقة أمل قررت المجازفة بروحي، وقفزت إلى البحيرة دون أن أشعر، فإما أن أنقذهما أو ألقى حتفي معهما..أمسكت بالطفلة فورا ودفعتها بكل قوة إلى الأعلى فكان زميلاي الاثنان ينتظرانني من على مطل البحيرة فجذباها خارجا وبنفس الطريقة أنقذنا والدها".

واستطر الهاجري موضحا: "الطفلة ووالدها خرجا من البحيرة سالمين ووضعهما الصحي كان مستقرا".

المصدر: RT