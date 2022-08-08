مصرع طبيبة سعودية وصديقتها خلال إنقاذ غريقتين في شاطئ جدة

كشف محمد فلمبان، ابن شقيقة الدكتورة السعودية، عفاف فلمبان، التي توفيت غرقا مع زميلتها خلال إنقاذ غريقتين في شاطئ جدة، عن تفاصيل الواقعة الأليمة.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات لصحيفة "عكاظ"، أوضح محمد فلمبان أن "عمته التي تعمل استشارية نساء وتوليد وعقم بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، وصلت إلى جدة الخميس الماضي في عطلتها الأسبوعية لزيارة الأسرة، وأثناء وجودها في أحد "الشاليهات" مع أخواتها وصديقاتها وأقاربها وصديقتها، لينا طه، فوجئت بحركة غير اعتيادية وسط البحر، وشاهدت فتاتين تصارعان الموج على وشك الغرق، فبادرت مع صديقتها لينا بمحاولة إنقاذهما، ولكن كان أجلهما (عمته وصديقتها) أسرع، فرحلت وصديقتها غرقا".



وأشار فلمبان إلى أن "شجاعة عمته وصديقتها، كانت مثار تقدير كافة الأوساط التي توافدت إلى المقبرة لتشييعهما والعزاء في الفقد الأليم".

المصدر: "عكاظ"