سعودي يثير الجدل بفيديو عن آكلي اللحوم النيئة في إثيوبيا (فيديو)

أثار مقطع فيديو نشره سائح سعودي زار إثيوبيا ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو السائح وهو يدخل إلى أحد المطاعم الإثيوبية المكتظة بالزبائن، ويوثق كيف يقوم العاملون في المطعم بتقطيع اللحوم النيئة ووضعها في الأطباق لتقديمها للزبائن مباشرة بدون طهي.

وبعد تجربته الطبق صحبة شخص آخر، قال السائح إنه أحس بشعور غريب لدى أكل اللحم بدون طهي، وأشار إلى أن تناول اللحوم النيئة أمر عادي في أثيوبيا، ما عدا يومي الأربعاء والجمعة، حيث لا يأكلون أي منتجات حيوانية، وفقا لعقيدتهم.

وأثار الفيديو جدلا بين النشطاء على "تويتر"، حيث اعتبر البعض المسألة عادية ومنتشرة في عدة أماكن من العالم، ورأى آخرون أنه أمر محرم.

وقال مغرد: "انا سافرت الحبشة وعندهم أكلة مشهورة اسمها كتفو، لحمه مفرومه مع شحم مطحون يأكلوها نية، وممكن تطبخ نصف نضج حسب طلب الزبون، ويحطو معاها فلفل أخضر حار".

ورد عليه مغرد آخر: "مايجوووز قال تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به)".

وتلتقي جميع العرقيات والديانات في إثيوبيا عند عادة اجتماعية تتمثل في تناول اللحوم النيئة، ضمن تقليد مازال راسخا بالمجتمع، رغم تحذير الأطباء وانتشار ثقافة الوجبات السريعة بالبلاد.

وعادة تنتشر هذه العادة في كل مكان، في المدن والأرياف والمطاعم والنوادي الليلية، الأمر الذي يدهش زوار هذا البلد، ويرفع منسوب الفضول لديهم للتعرف على مصدر هذا التقليد الغريب نوعا ما عن الكثير من المجتمعات.

المصدر: RT