بسبب الحسد.. خليجي يحرق سيارته ويثير جدلا على "تويتر"! (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر قيام رجل خليجي بإحراق سيارته في الصحراء.

وقال الرجل الذي يحمل الجنسية الإماراتية، إن إشعاله النار في سيارته جرى بسبب موقف حصل له قبل يوم.

يالطيف يا بعض التعليقات السخيفة اللي تتمسخر على رأية او كلامه ولهجته !!

قولوا خير او اصمتوا مو وقت استظرافكم عسى حوبته ما تتعداكم ياهمج — ديمــــــاز🇸🇦🫶 (@flfd__ksa) August 6, 2022

حيث التقى مالك السيارة برجل سأله كيف يمكن أن يذهب بتلك السيارة (الغالية) إلى أبو ظبي، فأصابه بالحسد، على حد تعبيره، داعيا الله أن يعوضه.

وأثارت الواقعة جدلا على "تويتر" حيث اعتبر مغردون تصرف الرجل من الجهل وعدم تقدير النعمة.

ما اقبح الانسان يوم يحط كل الأسباب بالعين والحسد، بعدين تراها سيارة معفنه حتى الهندي ما بيحسدك عليها — هِبْكَ (@sixi1_) August 6, 2022

بينما رأى آخرون أن قصة الحسد التي رواها مالك السيارة ليست مقنعة وليست سببا لإحراقها، وأعطوا مثالا عن الأجانب، حيث لديهم سيارات باهظة جدا ولم يقم أحد بذكر قصة الحسد وقام بإتلاف سيارته.

واعتبر البعض أن الحسد والعيش موجود وكثير من الناس يؤمنون به لدرجة الجنون.

اشوف الاجانب ماعندهم عين ولا احد يذكر الله عندهم سياراتهم ملايين سعرها يبي من الشيوخ يشترون له سياره واضحه — مبارك بن حمدان (@hb_vuz) August 6, 2022

المصدر: RT