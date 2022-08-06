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أنقذ زوجته وطفليه من موت محقق.. مصرع سعودي وطفله بحادث قطار في النمسا (صور)

مجتمع

أنقذ زوجته وطفليه من موت محقق.. مصرع سعودي وطفله بحادث قطار في النمسا (صور)
موقع الحادث
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لقي مواطن سعودي وطفله البالغ من العمر 4 سنوات مصرعهما بعد اصطدام قطار بسيارتهما التي علقت على السكة الحديدية في غرب النمسا.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، علقت سيارة العائلة على السكة الحديدية أثناء محاولتها العبور، يوم الأربعاء الماضي، وتمكن الزوج من إخراج زوجته وطفليه من السيارة. لكن عندما عاد لاستعادة الطفل البالغ من العمر 4 سنوات من مقعد الطفل، اصطدم القطار بالسيارة، مما أسفر عن مقتل كلاهما.

وقالت الصحيفة السعودية إن الرجل البالغ من العمر 35 عاما كان في إجازة مع أسرته، ووقع الحادث عند ما يسمى "معبر إيغر" في مدينة سانت يوهان في تيرول.

وأضافت أن القطار كان متوجها من كيتزبوهيل إلى سانت يوهان، ولم يتمكن من التوقف في الوقت المناسب.

أنقذ زوجته وطفليه من موت محقق.. مصرع سعودي وطفله بحادث قطار في النمسا (صور)الأب الراحل

وأعلنت الشرطة النمساوية عن وفاة الطفل على الفور، أما الأب فلم تنفع محاولات الأطباء لإنقاذه، بسبب جروحه الخطرة، وتوفي يوم الخميس في مستشفى في مدينة إنسبروك.

ونجت الأم البالغة من العمر 34 عاما والطفلان الآخران، 7 و11 عاما، من الحادث.

المصدر: "عكاظ"

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