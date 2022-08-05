تحذير للممرضات المصريات بعد تسريب فيديو صادم لجثمان طالبة المنصورة داخل المشرحة

حذرت نقيب تمريض الدقهلية في مصر أميمة صبحي في بيان، من تصوير أى مريض، وذلك بعد واقعة تصوير فتاة المنصورة نيرة أشرف المقتولة على يد زميلها أمام الجامعة.

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وكتبت عبر صفحة النقابة على فيسبوك: :"نحذر أعضاء هيئة التمريض فى مختلف جمهورية مصر العربية وأعضاء هيئة التمريض بالدقهلية بصفة خاصة بعدم تصوير أى مريض والحفاظ على خصوصيات المريض لأن هذا حق أصيل من حقوق المريض والمحافظة على أداب وأخلاقيات المهنه كما تعودنا من كل تمريض مصر بالالتزام بكل معايير وحقوق وواجبات المريض وهذا لعدم تعرض التمريض للمسائلة القانونية حفظ الله تمريض مصر ..حفظ الله تمريض الدقهلية".

وكانت نيابة أول المنصورة في محافظة الدقهلية قد أمرت بحبس 3 من طاقم التمريض بمستشفى المنصورة التخصصي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تصوير جثمان نيرة أشرف وتسريب الفيديو.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 متهمات من طاقم التمريض، وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث يفيد ورود بلاغ بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قصيرا مسربا من داخل المشرحة للطالبة نيرة أشرف، فتاة جامعة المنصورة، المقتولة على يد زميلها الطالب محمد عادل، أمام بوابة توشكى الخاصة بالجامعة، أثناء توجهها لآداء امتحانات آخر العام.

وبتقنين الإجراءات وبعد التحقيق مع كل من كانوا يعملون بالطوارئ بالمستشفى العام في يوم الاثنين الموافق 20 يونيو، تبين أن "منى. ال" ممرضة بذات المستشفى ومقيمة بالسنبلاوين هي من قامت بالتقاط الفيديو، وجار التحقيق معها وأخذ أقوالها.

المصدر: الشروق